MinDefensa confirma que hubo acuerdo para que FF.MM. salieran de El Plateado, Cauca

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que la salida de los militares del corregimiento El Plateado, Cauca, había sido acordada, después de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre.

“En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la comisión del Gobierno para el Plan Democracia, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con Fuerzas Militares que, inclusive, yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre, antes de que se hiciera ese acuerdo”, dijo.

Sin embargo, el alto funcionario señaló que se está realizando los preparativos para reactivar la presencia de los miembros de la Fuerza Pública en el corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca.

“El Ejército no tiene vocación de permanencia de estar en los centros poblados y que su presencia en El Plateado estaba dentro del Plan Democracia, cómo hizo presencia en muchos centros poblados en el país. Pero de que luego del Plan Democracia, se retiró. Aquí lo que existía, además, el reemplazo casi inmediato del Ejército en el centro poblado por la Policía Nacional y se han venido haciendo los preparativos con Unipep para que la Policía haga presencia de manera permanentemente”, agregó.

Advirtió que el cese al fuego que está vigente hasta el próximo 15 de enero con las disidencias de las Farc, que están al mando de alias ‘Iván Mordisco’, no tiene ningún sentido con este grupo armado, dado que desde hace un mes no se reanuda los diálogos de paz.

“Ya cumplimos un mes y todavía no se reanuda el diálogo con la organización. En esas condiciones, el cese no tiene ninguna finalidad, para que un cese sin diálogo. Porque aquí el asunto es que el Ejército no esté reclamando una suspensión de acciones en su contra. Las Fuerzas Militares están con toda la disposición, cumpliendo con todos los mandatos constitucionales y actuar como le corresponde en los espacios y de acuerdo con la normativa”, agregó.

El alto funcionario indicó que desde el Gobierno Nacional se deben plantear ceses multilaterales que beneficien a las comunidades y no un simple cese al fuego.