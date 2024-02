El ministro de Defensa, Iván Velásquez, denunció que las disidencias de las Farc que están bajo al mando de alias 'Iván Mordisco', continúan extorsionando a la población del Caquetá, incluidas las poblaciones más vulnerables.

Cabe mencionar que el Estado Mayor Central de las Farc se encuentra en negociaciones con el Gobierno Nacional. Hay un cese que está decretado hasta mediados del mes de julio.

“Hemos insistido en que las organizaciones armadas ilegales, que estén o no en negociaciones con el Gobierno, hay que afectarles de manera sensible en sus finanzas criminales y que esa es una vía igualmente importante para debilitarlas. No podemos permitir que a partir del enriquecimiento se puedan fortalecer. El Estado Mayor Central debe realizar acciones reales, no simples manifestaciones de estar por la paz”, afirmó Velásquez.

“El cese al fuego significa de parte de las Fuerzas Militares, la suspensión de las operaciones ofensivas. Sólo suspensión de operaciones ofensivas, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales es una responsabilidad que permanece siempre respecto de todas las organizaciones ilegales que estén o no en el cese. El cese al fuego no significa permitir la realización de actividades delictivas”, agregó.

Asimismo, tras el desarrollo del consejo de seguridad en ese departamento, se confirmó la llegada de 100 hombres de las Fuerzas Militares que reforzarán la seguridad en los corredores fluviales, tras el bloque fluvial por parte de grupos armados que cumple más de diez días.

Este bloqueo fluvial ha estado afectando a los municipios de Solano, Solita, Milán y Curillo, municipios ubicados al sur del departamento, lo que han generado desabastecimiento de alimentos, desplazamientos y confinamientos en estas zonas.

A través de mensajes de WhatsApp, miembros de estructuras ilegales envían audios amenazantes a la comunidad sobre las restricciones, lo que ha generado zozobra en la población.

Finalmente, en el consejo de seguridad se acordó que seguirán llegando más uniformados de la Fuerza Pública al departamento en lo corrido del año, para combatir los delitos como el narcotráfico, secuestro, extorsión y la extracción ilícita de minerales.