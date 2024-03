MinDefensa destacó resultados de las Fuerzas Militares en debate de moción de censura

En Bogotá hay una reducción del 13%, mientras que en Cali es de 16%, Medellín 20%, Cartagena 16% y Bucaramanga del 34%.

Así mismo, dijo que para el caso del homicidio, este ha disminuido durante los primeros 67 días del año en las tres principales ciudades capitales, Bogotá en -11,2%, Cali -12,9% y Medellín -22,4%,

Explicó que gracias al trabajo de la Fuerza Pública, hubo una reducción de este delito en ciudades como Arauca (-65,1%), Norte de Santander (-32,9%), Sucre (-50,7%), Guaviare (-87,5%) y Santander (-23,5%), entre otros.

También destacó el aumento de uniformados y uniformadas de la Policía Nacional con 684 en Bogotá, 402 en Medellín y 308 en Cali.

En ese mismo sentido, dijo que para combatir la extorsión, delito que llama la atención en el país, en 2024 se han registrado 1.413 denuncias y evitado el pago de 20 mil millones de pesos.

Le puede interesar: Denuncian que Gobierno Petro redujo la edad frente al reclutamiento de menores

Como parte de las acciones, el ministro resaltó el éxito de la operación Evander que recientemente dejó 152 capturados con 20 afectaciones a distintos grupos criminales como el Clan del Golfo, Los de la Loma y Los Mexicanos; y el Plan Dominó que combate las extorsiones que se realizan desde las cárceles, lugares donde se han hecho 20 allanamientos e incautado más de 50 armas blancas.

Al referirse a las capacidades del sector y los contratos existentes con Israel, el ministro Velázquez fue enfático al explicar que “todo contrato que esté en ejecución se continúa ejecutando y se lleva hasta su conclusión. No significa que, en virtud de la no adquisición de nuevos equipos militares a Israel, los contratos que están en curso se suspendan, lo que está dispuesto es que no habrá nuevos contratos”, dijo.

El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno del cambio con el bienestar de las Fuerzas Militares y de Policía, demostrado con el fortalecimiento del talento humano a través de estímulos como una mayor remuneración que pasó de $348.000 a $580.000 mensuales para los soldados regulares, Además, se tiene previsto para el año 2024 elevar esta bonificación a un Salario Mínimo.