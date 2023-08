MinDefensa dice que no entrará en confrontaciones por presunto plan para atentar contra el fiscal

El ministro de Defensa Iván Velásquez, dijo que no iba a entrar en confrontaciones públicas sobre el presunto plan del ELN para atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Zapateiro.

El alto funcionario ratificó que las Fuerzas Militares no tenían información de este presunto ataque. Agregó que solamente se tiene conocimiento de una fuente, lo cual fue notificado el pasado 08 de agosto, y no de tres fuentes de inteligencia como lo menciona la Fiscalía.

”No estamos ocultando ninguna información pero no vamos a discutir públicamente. Lo que se ha dicho respecto a la fuente y de lo que se ha dicho de la UIAF, es la información que se dispone. La UIAF no tiene ninguna relación financiera con un posible atentado contra las personas mencionadas”, dijo Velásquez.

Anunció que se iniciará una investigación penal referente a las fuentes mencionadas por parte de la Fiscalía y sobre la información de este posible atentado.

“Insisto no es una información de inteligencia sino una comunicación que hace un oficial al director encargado del CTI. Nosotros no hablamos de veracidad y credibilidad, y no vamos a entrar en confrontación con la Fiscalía si una fuente resulta o no creíble”, indicó Velásquez.

Por su parte, el general Luis Ospina, el comandante del Ejército, confirmó que ya declaró ante la Fiscalía a rendir una declaración juramentada referente a los posibles atentados contra el fiscal general de la Nación.

Según el Ministerio de Defensa, la fuente que entregó información sobre un posible atentado lo hizo directamente ante la Fiscalía y no informó a las Fuerzas Militares.

“No tenemos acceso a esa información, por eso la Fiscalía tiene la normativa la reserva de esa investigación. Se inicia una investigación, según la vicefiscal, desde hace seis meses, pero luego frente una información obtenida en el mes de julio se reactiva la investigación”, finalizó Velásquez.