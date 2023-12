MinDefensa ordena a FF.MM. recuperar el control territorial en zonas sin presencia de fuerza pública

En medio de la ceremonia de ascensos de 261 militares a subtenientes en el Ejército Nacional, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó a los miembros de las Fuerzas Militares recuperar el control territorial en donde no hay presencia de la Fuerza Pública, como es en el caso del centro poblado en El Plateado, Cauca, en donde no hay permanencia de las autoridades desde hace ocho años.

“Son muchas las ocasiones que hemos visto en el pasado, cómo en las regiones, en los que el poder de las organizaciones armadas ilegales parecen imponer las condiciones a las comunidades, que se ven entonces sometidas a ese yugo ilegal. Es de responsabilidad de las Fuerzas Militares recuperar el control legal del territorio en todos los espacios de nuestro país, en cuanto al ejercicio de la autoridad y del control democrático”, dijo Velásquez.

El alto funcionario hizo hincapié sobre la importancia de implementar la cultura de la legalidad en zonas donde no hay presencia de las Fuerzas Militares.

“En todo esto el propósito de la Paz, son fundamentales, en el ejercicio de la autoridad. En tiempos de guerra que vivimos, el fortalecimiento de la Fuerza Pública es indispensable y, no solamente, no solo sobre la capacidad real del copamiento del territorio con los uniformados sino con la obtención de todas las capacidades para el ejercicio, de lo que significa en el correcto desempeño y compromiso con el Estado social”, indicó.

El director general de la Policía Nacional, general William Salamanca, se pronunció sobre la falta de presencia de uniformados en el centro poblado El Plateado (Cauca), desde hace ocho años y aseguró que esa situación se presenta por la falta de garantías del personal y logística.

El oficial indicó que desde el año 2018 intentó ingresar a la zona, cuando fue comandante del comando suroccidente.

“Se presentaron dificultades logísticas y para mí es una prioridad el bienestar de mi personal. Requería llevar a la zona por lo menos cerca de 300 hombres y no había lugar cómo acomodarlos, esa operación no se pudo dar. Hoy exalto que llegó el Ejército de Colombia y llegaron a una zona que es un emporio de la criminalidad”, indicó.

Manifestó que la Fuerza Pública está analizando y planteando estrategias para llegar allá con la Policía. “Yo debo prever lo más importante para mí, que es el bienestar, la seguridad, la dignidad y la tranquilidad del bien para mis hombres.

No hay suficiente oferta hotelera para albergar nuestro personal y no hay un sistema de salud que me permita atender una situación adversa cuando un policía tenga un problema de salud”, señaló.