MinDefensa pidió perdón público a familiares de Alix Fabián Vargas por caso de falso positivo

En el Museo Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa, y la Quinta División del Ejército, pidieron perdón a los familiares de Alix Fabián Vargas, quien fue presentado como guerrillero muerto en combate en el municipio de Onzaga, Santander el 8 de agosto de 2008.

Vargas, quien ese entonces tenía 25 años, trabajaba como ayudante de despacho de buses intermunicipales en la Terminal de Transportes de Tunja y laboraba en oficios varios en un establecimiento de comidas.

Fue visto por última vez el 1 de agosto de 2008, junto a un grupo de jóvenes y, a un sujeto conocido en el sector, quien ofrecía trabajos de alta remuneración en otras zonas del país.

”Por esta razón, ofrezco excusas y pido perdón a nombre de la Nación, a los familiares y amigos de Alix Fabián Vargas. También honro la memoria del padre de Fabián, quien murió un año después de pena moral. Falleció sin conocer la verdad de lo sucedido con su hijo. Reitero, repudiamos, no aceptamos, no toleramos, no encubrimos, ninguna violación de DD.HH”, dijo Iván Velásquez, ministro de Defensa.

Los militares que habrían participado en este hecho, fueron integrantes pertenecientes al Pelotón tres de la Compañía Alazán, adscrita al grupo de Caballería Mecanizada número uno de la primera Brigada de la Quinta División del Ejército Nacional.

Los familiares piden a la Fiscalía General de la Nación que avancen en las investigaciones, ya que solamente cuatro militares fueron procesados por este hecho bajo la Justicia Penal Militar.

El Consejo de Estado ordenó a la Nación las excusas públicas a los familiares desde el 2018, en el proceso de reparación integral, perdón y verdad; sin embargo, el Estado hace este acto de reconocimiento cinco años después.