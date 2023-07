MinDefensa sigue en recuperación en el Hospital Militar

Fuentes castrenses le confirmaron a RCN Radio, que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue hospitalizado desde el pasado viernes 21 de julio, en el Hospital Militar en Bogotá, al parecer por una infección urinaria.

Debido a su estado de salud, no pudo presidir el consejo de seguridad que convocó y ordenó el presidente Gustavo Petro, en el municipio de Tame, Arauca, tras los hechos de violencia que azotan el departamento, el último de ellos relacionado con un carro bomba que se reportó la semana pasada.

Lea además: [Video] Catalina Usme abre el marcador y Colombia repunta contra Corea del Sur

Además, el jefe de la cartera no hizo presencia este lunes 24 de julio en la ciudad de Cartagena, cuando se desarrollaba la conmemoración del Bicentenario Naval, de la Armada Nacional, en donde se encontraba toda la cúpula militar.

Probablemente el alto funcionario no pueda realizar un viaje al exterior que tenía previsto desarrollar en el transcurso de esta semana. El tema ha sido manejado con hermetismo por el Ministerio de Defensa, entidad que no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, ha trascendido que la infección no representa compromiso vital para el ministro Velásquez, quien por ahora se encuentra estable.

Le puede interesar: Jaime Granados, abogado de Uribe, sale de Colombia: "lo persiguieron dos personas con armas"

El ministro de 68 años, es uno de los funcionarios del Gobierno que más tiene confianza con el Presidente Gustavo Petro, desde que asumió su cargo hace un año. Su última aparición ante la opinión pública, fue el pasado 20 de julio en la conmemoración del Día de la Independencia, en San Andrés Islas.

Se prevé que el ministro Iván Velásquez, sea dado de alto este martes 25 de julio. Por ahora, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, asumiría como ministro de Defensa encargado.