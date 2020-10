Frente a la estadía de la minga en Bogotá, el vocero indígena aseguró que "sabemos cuándo llegamos pero no cuándo nos vamos. Lo cierto es que no vamos a venir a Bogotá con tanto esfuerzo y sacrificio, cumplimos con llegar pacíficamente con la danza, el colorido y con la esperanza de no nos sigan matando".

Resaltó la disposición de la alcaldesa Claudia López y su equipo de gobierno para recibir la minga en condiciones favorables de salubridad, tras la adecuación de baños, agua y espacio suficiente para que su estadía sea segura en la capital.

"Tenemos que resaltar el papel tan importante que ha jugado el Gobierno Distrital. Llegamos a eso de las 5 de la tarde cansados un poco, pero tenemos agua, baños, nos sentimos muy bien y agradecemos a la alcaldesa por esa disposición para recibirnos y los espíritus también se lo agradecerán".

Le puede interesar: Investigan si terminal de Socorro (Santander) incumplió protocolos de bioseguridad

Cabe mencionar que la guardia Indígena se comprometió con la Alcaldía de Bogotá a que ellos mismos retirarán de la protesta a algún encapuchado que llegue a perturbar el orden público, con el fin de garantizar la tranquilidad de la jornada.

El desplazamiento de la minga indígena hacia la Plaza de Bolívar inicia este lunes después de las 8:30 am por la calle 63 subiendo a la carrera 30 o NQS.

Desde esta zona se van a movilizar hacia el sur hasta llegar a la calle 26 y luego hasta la carrera decima en el centro de la ciudad. Finalmente, llegarán a la carrera séptima y luego a la Plaza de Bolívar", afirmó el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.