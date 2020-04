Anuncian discusión de reglas fiscales en 2021 para pagar deuda del COVID-19

En un nuevo debate de control político en la Cámara de Representantes, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, resolvió varias inquietudes realizadas por diferentes congresistas sobre las medidas económicas que toma el Gobierno para afrontar la crisis económica causada por la COVID-19.

El Ministro de Hacienda le dijo a los congresistas de los diferentes partidos políticos tener en mente que el año entrante se tendrá que discutir nuevas reglas fiscales para poder pagar la alta deuda que quedará luego de esta crisis.

"Simplemente les pediría que por allá en el chip de la memoria guarden la idea de que esos incrementos de deuda la tenemos que ir pensando para tener la discusión el año entrante de cómo vamos hacer para pagarla, porque tenemos que ser muy claros de cómo va hacer ese proceso de pago que nos va a tomar muchos años", señaló el Ministro Carrasquilla.

"El Gobierno se va a endeudar, ya he explicado muchas de las contrapartidas de esa decisión de endeudamiento y vamos a salir de esta crisis con unos niveles de deuda muchos más grandes, alguien decía que no es el momento de que se ponga ha hablar de reformas fiscales, totalmente de acuerdo, este año no podemos ni siquiera pensar en eso", enfatizó el Ministro de Hacienda.

De otra parte, el Ministro de Hacienda señaló que en los próximos días el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) dará luz verde a la aprobación de 11.000 millones de dólares para Colombia.

"Ya la directora gerente del FMI recomendó al directorio del Fondo Monetario darle visto bueno a esa operación con Colombia y en los próximos días yo creo que tenemos la noticia de que el directorio decide acoger esa recomendación de la administración a la cual se llegó después de muchas conversaciones del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el FMI", manifestó Carrasquilla.

Carrasquilla señaló que ya iniciaron los giros a las IPS de la llamada ley de punto final iniciando en Antioquia, Valle y Tolima.

"Hicimos ya los giros en los casos más adelantados que eran los casos del departamento de Antioquia, Valle y estamos terminando ya en el departamento del Tolima, entonces las cosas están progresando, no van a la velocidad que uno quisiera pero ese tema de punto final ha ido avanzando pero me alegra dar esa buena noticia ya los giros empezaron", puntualizó el Ministro.