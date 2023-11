MinHacienda cataloga de “chantaje” alerta de paro de transportadores por aumento del ACPM

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró este miércoles que empezar las mesas de diálogo sobre el incremento en el precio el diésel con alertas de un posible paro de los transportadores no es lo adecuado.

“A mí lo que me preocupa es que esta mesa que nosotros propusimos para llegar a acuerdos sobre cómo manejar el tema del diésel comience con una con ese tipo de afirmaciones, porque no es el mejor escenario. Pero no es el Gobierno el que está amenazando”, afirmó Bonilla.

Asimismo, aseguró que los gremios de transporte de carga no deberían realizar un “chantaje” de ese estilo cuando se busca llegar a un acuerdo al respecto.

“Que alguien empiece con un chantaje de ese estilo no es adecuado, y nosotros fuimos los que propusimos la mesa y nunca lo hicimos chantajeando, simplemente decimos, creemos que es la necesidad de hacer un proceso concertado sentémonos a mirar qué es”, agregó el Minhacienda.

En ese mismo sentido, el alto funcionario precisó que no se debe tener conclusiones hechas, cuando hace una semana fue instalada la mesa de negociación.

“Uno no puede sentar una mesa con las conclusiones ya hechas”, sostuvo Ricardo Bonilla. De acuerdo con lo dicho por Minhacienda, esta acción se tendría a partir de febrero del 2024 con el fin de disminuir el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) e incluso podría llegar a tener un alza de alrededor de $8.000 pesos.

Lo anterior, quiere decir que el precio del ACPM en Colombia podría llegar hasta los $16.oo0 en un tiempo estimado de un máximo de dos años.