Aunque varios senadores le han pedido al Gobierno con insistencia que presente el concepto de impacto fiscal que tendría para el país la implementación de la reforma a la salud, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que por ahora no se expedirá ese documento.

Bonilla explicó que durante el debate en la Cámara de Representantes se presentó un informe que habla sobre la factibilidad fiscal, en el que se explican todos los escenarios financieros con o sin reforma.

Le puede interesar: Acusan al canciller (e) de violar la ley por decir que no firmará contrato con Thomas Greg

Según el ministro, dicho escenario de factibilidad fiscal no ha cambiado, porque el texto que salió de la Cámara de Representantes para el Senado, no ha tenido mayores modificaciones.

“Entregamos un documento el año pasado y ese documento en la práctica no ha cambiado en nada porque no ha cambiado el texto que salió de Cámara y el que entra a Senado. Mientras no cambie el texto, estamos hablando de los mismos temas”, señaló.

“Están diciendo que no dice que es un concepto fiscal y no necesariamente debe decir que es un concepto fiscal. Salvo que cambien los textos y las cifras, automáticamente tendríamos que cambiar los cálculos”, afirmó.

Dijo además que el Gobierno no está obligado a presentar el concepto de impacto fiscal en este momento y que la Comisión Séptima del Senado puede ir avanzando en el estudio del proyecto sin dicho documento.

“Yo puedo entregar el concepto hasta el cuarto debate. Que ellos quieren ver la palabra concepto, pero ahí están todos los escenarios, con o sin reforma”, insistió el ministro Bonilla.

Consulte aquí: Ordenan el embargo de cuentas de MinTrabajo por deuda con docentes del Quindío

Sin embargo, el alto funcionario aclaró que en el Ministerio de Hacienda han estado en constante revisión y estudio de la reforma a la salud, para ir ajustando los costos de la misma con base en lo que se vaya a aprobando en los debates en el Congreso de la República.