El Ministerio de Hacienda anunció que hizo cambios en el proyecto de decreto que le otorgaba al Presidente de la República facultades extraordinarias para manejar el Presupuesto General de la Nación, ante las críticas de economistas y expertos que consideraban que se vulneraba la autonomía del Congreso y se ponían en riesgo las vigencias futuras.

Según la nueva versión del decreto, el presidente Gustavo Petro ya no tendrá que dar su aval sobre las transferencias presupuestales que se realicen entre los órganos que hacen parte del presupuesto y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, sino que solo será informado de ellas, previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Le puede interesar: Minhacienda dice que reforma a la salud puede avanzar sin concepto de impacto fiscal

El decreto busca garantizar el cumplimiento de las metas de política contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 y establece que los jefes de los órganos que hacen parte del Presupuesto deberán informar al Presidente acerca de los ajustes que se realicen al Presupuesto, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales.

El decreto original, que fue publicado el pasado 28 de febrero, había generado controversia entre economistas y expertos, quienes consideraban que el Presidente podía poner en riesgo las vigencias futuras al asignar recursos a obras de infraestructura según su conveniencia y sin respetar lo aprobado por el Congreso. El decreto le permitía al Presidente “autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”.

Lea también: Gustavo Bolívar alerta que el 85% de las obras del DPS están paralizadas por corrupción

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que el Presidente les había solicitado revisar las obras a las que se les había asignado recursos en 2023 y que no habían avanzado. Puso como ejemplo la vía del patio taller del metro de Bogotá, que aún no tiene grandes avances. Dijo que solo evaluarían el cumplimiento de las obras y que no se pedirían recursos para obras atrasadas.

"El Presidente nos pidió hacer una revisión de cuáles eran las vías a las que se le había entregado recursos en 2023 y que no avanzaron. Lo que es cierto es que, por ejemplo, todavía no hay avances grandes en la vía del patio taller del metro de Bogotá. Hay avances en compras de predio, la discusión es si eso evidencia el porcentaje de avance", agregó.

El decreto modificado está sometido a consulta pública y se espera que sea expedido en los próximos días.