El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asistió al debate de moción de censura que se adelantó en la plenaria del Senado de la República contra la exministra del Deporte Astrid Rodríguez, luego de la pérdida de los Juegos Panamericanos.

Durante su intervención, Velasco admitió que desde el Gobierno se cometió un error tras no haberse girado los recursos correspondientes para el pago de los compromisos a Panam Sports, para la realización de estas justas.

Sin embargo, defendió a Rodríguez y resaltó la valentía que tuvo de renunciar a su cargo a sabiendas de que posiblemente otros funcionarios fueron los responsables de lo sucedió.

“Ella, con una dignidad que otros no han tenido, dijo que da un paso al costado y es probable que ella misma no sea la responsable personal de que hoy no estemos organizando los juegos, es probable que sean los funcionarios de su ministerio o de otro ministerio. Sin embargo, Astrid con una gran dignidad ha dado un paso al costado”, indicó.

Asimismo, Velasco negó que la nueva ministra del Deporte, Cristina López, sea la cuota burocrática de algún partido político dentro del Gobierno Nacional.

“Me alegra saber que nuestra nueva ministra es una mujer con una gran experiencia en los Juegos Paralímpicos y no tiene la representación política de algún partido en particular, no nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura. El presidente en su libre decisión la llamó”, manifestó.

Dijo que pese a haber perdido a Barranquilla como sede, los deportistas colombianos igual participarán en los Juegos Panamericanos y podrán dejar en alto el nombre del país en el exterior.