MinInterior descarta una constituyente: “se nos acaba el Gobierno”

Varios sectores políticos han rechazado el más reciente discurso que dio el presidente Gustavo Petro en uno de los balcones de la Casa de Nariño, desde donde advirtió que habría una revolución en caso de que no se aprueben las reformas que se están impulsando en el Congreso.

Al respecto, algunos congresistas han señalado que esto podría ser interpretado como una amenaza de parte del Gobierno Nacional y que incluso podría estarse ambientando una asamblea constituyente.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le salió al paso a estas afirmaciones y descartó de plano que se esté pensando en acudir a esa figura.

“No hombre, nos metemos en una asamblea nacional constituyente y se nos acaba el Gobierno, eso son dos años o dos años y medio para sacar una constituyente. Más que venir a pensar en ese tipo de locuras, lo que queremos es consolidar unas reformas que estoy seguro que el Congreso terminará aprobando”, sostuvo.

Entre tanto, en el Congreso de la República los dirigentes políticos aseguran que ‘no le jalan’ a una asamblea constituyente. El senador Ariel Ávila aseguró que no es malo llamar a las movilizaciones, pero espera que eso no implique una ruptura constitucional.

“A la movilización la respetamos y es posible que se den las movilizaciones, eso no es problema, pero rupturas del hilo constitucional como amenazar el Congreso y asambleas constituyentes, no lo vamos a permitir”, indicó.

El senador David Luna aseguró que están listos para salir a las calles a oponerse a cualquier intento de afectar el orden constitucional del país, con el fin de sacar adelante las reformas sociales.

“En lo que llaman revolución llevamos 60 años, yo le pido al presidente que no combata más la sociedad y construya con ella, él es el presidente de todos los colombianos y no solo de los que lo eligieron, pero al presidente Petro no le tenemos temor, ni miedo, ni nos vamos a arrodillar y si quiere convocar algún mecanismo que consagra la Constitución, estamos listos para salir a buscar en la calle el respaldo de los ciudadanos”, sostuvo.

Los parlamentarios afirman que si existiera una intención de revocar el Congreso, también se debería pensar en una revocatoria de la Presidencia de la República.