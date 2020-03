Mininterior dispuesta a comparecer por escándalo de 'Ñeñepolítica'

La ministra del Interior, Alicia Arango afirmó que está dispuesta a asistir a declarar ante la Comisión de Acusación si es citada dentro de la investigación contra el mandatario, Iván Duque dentro del escándalo de la 'Ñeñepolítica' por una supuesta compra de votos en la pasada campaña presidencial.

"Claro, porque esa campaña fue hecha a pulso, esa campaña fue hecha con todo el trabajo y yo estuve en la campaña desde el día cero cuando teníamos menos 20% de popularidad y poco a poco con empeño fue ganando importancia", manifestó Arango.

En contexto: Hija de la exsecretaria de Uribe desistió de su cargo en consulado de Miami

La Ministra, quien durante la campaña presidencial de 2018 fue la jefe de debate de Iván Duque, le prometió a la opinión pública que no hubo hechos oscuros en época preelectoral.

"El problema no es la foto, el problema es que hay después alguna relación o algo mal hecho, eso si es el problema y de eso no hay nada, se los prometo que no hay nada", enfatizó la funcionaria.

"Eso de pasar plata por debajo de la mesa no se parece ni a Duque, ni a Uribe y esto tiene que salir bien porque no hay manera de comprobar porque no lo hubo. Ellos son incapaces de pedir eso, yo si quisieran que se averiguara quien es el Ñeñe Hernández", señaló Arango.

Estas declaraciones de la Ministra del Interior se producen en medio de los avances que tuvo la investigación previa contra el presidente Iván Duque en la Comisión de Acusación.