MinInterior explica alcances de declaratoria de emergencia social en La Guajira

El presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica y social en el departamento de La Guajira con el fin de atender la crisis que se registra en esa región del país.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó los alcances que tendría esta medida y dijo que la misma se toma con base en la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales en ese departamento.

Velasco aseguró que se emitirán decretos encaminados a mejorar la salud y la desnutrición en la población, ya que en el análisis que se ha hecho por parte del Gobierno demuestra que muchas de las muertes de niños por causas asociadas a este flagelo, se han dado por falta de atención médica.

“Los niños que han muerto por física hambre tenían carné de salud, pero no tenían salud porque no se les estaba atendiendo, no se les había seguimiento a su crecimiento y a su grado de desnutrición y por eso se dan estas catástrofes”, indicó.

Adicionalmente, dijo que buena parte del territorio guajiro no está conectado con el resto del país y tienen problemas con el transporte terrestre y la conectividad tecnológica; además de las dificultades económicas que se generan por la falta de empleo formal.

Según el alto funcionario, el principal problema que buscan atacar es la falta de agua potable para el consumo humano, ya que el poco recurso que se tiene se está utilizando en otro tipo de actividades.

“Hay una evidente escasez de agua y el agua que tiene La Guajira se está privilegiando para usos distinto al que debería ser prioritario como es el consumo humano, agua potable”, manifestó.

“Todo esto nos lleva a buscar una serie de normas que se irán decretando en los próximos días y que basados en esa emergencia económica y social, busquen mejorar estas condiciones, no solo para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, sino porque sentimos como Gobierno que es nuestra obligación”, añadió.

Se espera que con el paso de los días se conozcan detalles de los decretos con fuerza de ley que emitirá el Gobierno en el marco de la aplicación de la declaratoria de emergencia social y económica en el departamento de La Guajira.

Sin embargo, desde la oposición advierten que no era necesario acudir a esta figura para atender la crisis que se presenta en la zona, a través de la expedición de nuevas leyes.

La senadora Paloma Valencia dijo que “ni el acceso al agua, ni la desnutrición tienen nada que ver con la expedición de leyes en Colombia, no existe ninguna norma que impida que los niños de La Guajira reciban alimento o que impida que haya agua, creo que el presidente Petro trata de ilusionar a la población guajira”.

Los decretos expedidos por el Gobierno para dar cumplimiento a la declaratoria de emergencia social y económica en La Guajira, tendrían que ser revisados en su momento por la Corte Constitucional.