MinInterior negó decreto que pretendía restringir movilidad de no vacunados en Sucre

El ministro del Interior Daniel Palacios, anunció que negará el decreto de la Alcaldía de Sucre, que busca restringir la movilidad a los no vacunados. La medida no es considerada viable por el Gobierno Nacional, ya que no responde a los criterios establecidos por el Ejecutivo, como la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos y la reglamentación vigente, la cual no permite restringir la movilidad.

La alcaldesa de Sucre Elvira Julia Mercado, buscaba imponer a través de decreto, el toque de queda durante ocho días para quienes no se hayan vacunado contra la covid-19, esto pese a que el municipio recibió las dosis necesarias para inmunizar a sus 28.000 habitantes.

"El decreto no se encuentra publicado, esto quiere decir que el decreto no se encuentra vigente. Llegó hace unos minutos al Ministerio del Interior para revisión y será negado bajo los principios: primero que no existe una ocupación superior al 85% (en camas UCI) en el departamento, ni en el municipio, por tanto no procede ninguna limitación en la movilidad. Entonces, en ese caso no procede. Además, porque los decretos -a nivel nacional- han establecido que cualquier medida de limitación de la movilidad o media de orden público debe llevar el visto bueno del Gobierno Nacional", aseguró Palacios.

No obstante, el Ministro destacó la intensión de la Alcaldesa, quien aseguró que la medida de "guardar estricto encierro en sus casas so pena de multas o cárcel", es con el ánimo de motivar a la vacunación contra la covid-19.

"Yo creo que hay que destacar la intensión de la Alcaldesa, que es invitar a todos los colombianos que no se han vacunado, a que lo hagan. Ese es el esfuerzo más grande que tenemos que hacer en el mundo y en Colombia. Hay que salir a vacunarnos y no hacer caso a esos llamados que hacen algunos, de pretender desvirtuar el efecto de las vacunas, de pretender decir que eso no es la forma cómo podemos llegar a establecer la inmunidad de rebaño", manifestó.

El funcionario enfatizó que como Gobierno Nacional "compartimos el propósito de la Alcaldesa de buscar la inmunidad de rebaño, pero como lo hemos dicho de manera clara, no procede el decreto: primero porque no hay ocupación de camas UCI y segundo porque no tiene el visto bueno del Gobierno".