Mininterior, partidario de reestructurar el Consejo Nacional Electoral

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien estuvo de visita en Cali, se mostró partidario de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque según él, actúa con criterio político y sin equilibrio, en la representación de la totalidad de los partidos.

“Es un debate político, hoy tenemos que jugar con las reglas de juego que ya están establecidas, pero de aquí hacia adelante hay que abrir ese debate de reestructurar, porque no se justifica que una organización que tiene origen en unos partidos y no en todos los partidos, en los partidos que tienen asiento mayoritario en el congreso, tomen decisiones de fondo de quién puede y quién no puede ser candidato, cuando muchas veces los candidatos que ellos tienen, se enfrentan a quienes les están quitando el aval”, explicó Velasco.

Por otra parte, frente a la advertencia de la procuradora Margarita Cabello, de un eventual fallo de energía para elecciones del 29 de octubre, indicó que el Ministerio de Minas y Energía debe ser el que garantice que no haya esta anomalía durante los comicios.

“Estamos preparando todo, el Ministerio de Minas y Energía tiene una reunión electoral ellos, junto a la Superintendencia de Servicios Públicos, tienen que garantizar que un apagón no ocurra, nuestra tarea es crear las condiciones para que haya unas elecciones libres, en paz y transparentes”, expresó.

Además recordó que en el último Consejo Electoral hubo una serie de reclamos a la Registraduría porque en los simulacros de jurados no funcionaba el software, “entonces ellos tienen que ponerse las pilas, arreglar todo este tema y el gobierno está haciendo lo que le toca hacer por lo que aspiramos a que todo nos salga bien el próximo 29 de octubre”.

Ante la solicitud hecha por la gobernadora Clara Luz Roldán, y varios candidatos a la gobernación sobre designar un gobernador Ad hoc de cara a las elecciones territoriales, el ministro confirmó que se designará uno para el Valle del Cauca.

“Entiendo que la gobernadora del Valle del Cauca, en un acto que valoro, ha señalado que prefiere que, frente a los llamados que le han hecho algunos candidatos, se designe gobernador Ad hoc mientras pasa el proceso electoral. Algunos funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca ya me habían pedido el correo al cual pueden enviar los documentos, de lo cual supongo que es esa solicitud, que inmediatamente el Gobierno Nacional acogerá”.

Finalmente en su visita a Cali, realizó el lanzamiento del Banco de Proyectos para las Comunidades, que busca que se presenten programas con iniciativas sociales y puedan ser financiados por el gobierno.

Con esta iniciativa cada proponente tendrá la posibilidad de registrar una sola iniciativa ante el Banco, esta tendrá asistencia técnica, jurídica y financiera por parte del Ministerio del Interior, una vez realizadas todas las valoraciones y calificaciones técnicas serán publicados en cada uno de los diferentes bancos con un enfoque poblacional y de acuerdo con los lineamientos dados por el Comité Asesor del Banco de Proyectos, este seleccionará los proyectos los cuales avanzarán así hacia la fase de asignación de recursos.

El evento tuvo lugar en la sede norte de la Universidad Antonio José Camacho de la capital vallecaucana.