MinInterior pide intervención del Ejército tras paro armado del ELN

Aunque el Gobierno Nacional extendió por seis meses el cese al fuego con la guerrilla del ELN, este grupo está adelantando un paro armado en el departamento del Chocó y otras regiones del país. Al respecto, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, consideró que este accionar de la guerrilla es una violación de los compromisos que se han venido pactando en la mesa de conversaciones.

A su turno el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió que haya intervención del Ejército para frenar estas amenazas contra la población civil, ya que ahí no hay ningún cese que valga.

“Hablaremos con el Alto Comisionado porque no se justifica que en el marco de un cese al fuego, se hable de paros armados. El cese al fuego no es solo que el Ejército o la Policía no se enfrente con la insurgencia, es que la insurgencia respete al ciudadano, es un cese de hostilidades contra la población civil”, dijo el alto funcionario.

“Un paro armado es amenazar a la gente con armas, para que no se pueda movilizar. Si se habla de un paro armado, tiene que entrar el Ejército con toda capacidad de acción para enfrentar a quienes hacen este tipo de anuncios, el Ejército debe actuar y ahí no funciona el cese al fuego”, indicó.

Sobre un posible fortalecimiento de las estructuras del ELN en medio de los diálogos de paz, el Ministro reconoció que, aunque no es lo ideal, es algo que puede ocurrir.

“Son opciones que pueden ocurrir, nosotros creemos que cuando se entra en un proceso de paz es para acabar una guerra, no para fortalecerse, esa información nos la entregarán en el consejo de seguridad”, manifestó.

Varios sectores políticos han dicho que el Gobierno Nacional debería pensar en la posibilidad de levantarse de la mesa con el ELN, por cuenta de los constantes incumplimientos de esa guerrilla con los compromisos que se han pactado en la mesa de conversaciones.