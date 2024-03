En el último día del Congreso Nacional de Municipios, que se llevó a cabo en Cartagena, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se manifestó frente a los comentarios de Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien dijo que: "el gobierno se llenó de activistas y desplazó a los perfiles técnicos”.

Ante esto, Velasco respondió que le preocupa que se haya demorado meses en darse cuenta, y que, "debía haberlo dicho en su momento y no al salir del cargo".

Lea: Reforma pensional: presidente del Congreso niega que esté engavetada

“Respeto el criterio de Jorge Iván, me preocupa que se haya demorado 18 meses en darse cuenta, porque él estuvo 18 meses en ese consejo de ministro y debió decirlo en ese momento y no cuando sale”, aseguró el ministro Velasco.

Posteriormente, el ministro realizó cuestionamientos al ex funcionario y calificó de una equivocación las críticas que hizo.

“A mí no me parece muy elegante, que las críticas que debieron hacerse al interior de un espacio de deliberativo, que quieran hacer ahora que ya no está”, enfatizó el ministro.

Y agregó: “yo sí creo que el maestro y mi amigo el doctor Jorge Iván González persona con unas inmensas capacidades académicas no puede equivocarse de esa manera”.

Consulte: Alexander López renuncia a la dirección del Polo Democrático y se prepara para llegar al Gobierno

Estas declaraciones se dieron en el marco del Congreso que tiene como objetivo la unión entre los mandatarios locales y el Gobierno Nacional.

Durante los últimos días, múltiples problemáticas a nivel país fueron abordadas por los mandatarios, ministros y empresarios que asistieron a los tres días de eventos.