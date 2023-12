Ministerio de Defensa evaluará la decisión de la Corte sobre la ley de 'paz total'

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que se revisará los alcances de la decisión de la Corte Constitucional para revisar las solicitudes de los voceros de paz que participaron en el pasado paro nacional del 2021, con el fin de indicar cuáles se mantienen vigentes y cuáles se suspenden.

"Estamos en la revisión de la Corte Constitucional, estamos con el comunicado expedido por la Corte que es, el que resulta ser objeto de análisis y sobre lo que el fiscal se pronunció en ese sentido, no de expedir nuevas órdenes de captura que, además, el fiscal no expide órdenes de captura, sino los jueces, sino revisar las suspensiones que se han adoptado por solicitud del Gobierno, para definir cuáles se mantienen vigentes o no", indicó.

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que se ordenará la recapturas y capturas de los 'voceros de paz' que fueron designados por el presidente Gustavo Petro, en respuesta al fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de 'paz total'.

"Hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y, por ende, seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía, independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades", dijo Barbosa.

El fiscal agregó que "estamos haciendo el balance para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz, hay que distinguir la palabra con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la Ley 975 de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley".

Cabe mencionar que en las últimas horas, la Corte Constitucional dejó en firme la Ley de 'paz total' del Gobierno Nacional, que fue demandada bajo el argumento de que esta iniciativa tuvo vicios de trámite en el Congreso y además avanzó en su aprobación sin tener en cuenta el concepto del Consejo Nacional de Política Criminal.