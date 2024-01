Ministerio de Hacienda mantiene descuento del 50% en el SOAT para taxis y motos

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió un decreto mediante el cual sigue manteniendo el descuento del 50% en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), de motos y taxis para este 2024.

Cabe mencionar que este beneficio aplica para ciclomotores, motocarros de 5 pasajeros, motocarros, triciclos y cuadriciclos, motos con cilindraje igual o menor a 200 c. c, autos matriculados a nombre de empresas de hasta 2.5 litros sin límite de edad, autos de empresas de más de 2.500 c. c. con menos de 10 años de antigüedad, taxis, buses y busetas, microbuses de servicio público intermunicipal y microbuses de servicio público urbano.

"El Gobierno nacional, mediante el artículo 1 del Decreto 2497 de 2022 estableció una tarifa diferencial en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, equivalente aproximadamente al cincuenta (50%) por ciento del precio final vigente al 14 de diciembre de 2022", indica el decreto.

A través de este documento, el Ministerio de Hacienda también le dio luz verde a la Superintendencia Financiera (SFC), para tomar la decisión sobre cuál va a ser el incremento que tendrá este seguro para el año 2024.

"La Superintendencia Financiera de Colombia revisará periódicamente las condiciones técnicas y financieras de la operación de este seguro, propósito para el cual solicitará a las entidades aseguradoras la información que estime conveniente", sostiene el documento.

Se espera que en las próximas horas la Superfinanciera, entregue la cifra correspondiente al incremento que se tendría en el SOAT para el año en curso, teniendo en cuenta que desde Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) se está a la expectativa sobre esta decisión.