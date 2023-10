Ministerio de Justicia: "No hay ninguna evidencia de que en Colombia se este fabricando fentanilo"

En el marco del foro 'la nueva visión de la política pública en el consumo de sustancias psicoactivas', el ministro de Justicia, Néstor Osuna, precisó que Colombia no va a dar ningún paso unilateral sobre legalización de drogas que no esté acompañada por la comunidad internacional.

Además, Osuna se refirió a uno de los temas de angustia de muchos colombianos: el consumo y fabricación de fentanilo en el país.

"El consumo es bajo, mínimo. No es un fenómeno predominante. No tenemos ninguna evidencia de que se esté fabricando fentanilo en Colombia y el fentanilo incautado es importado. No es fentanilo fabricado para consumo como droga recreativa, se fabricó legalmente para temas hospitalarios y se desvió su uso", dijo el Ministro.

Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó el decreto que declaró la emergencia económica y social en La Guajira

A pesar de lo dicho por el Ministro, cabe mencionar que en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena las autoridades policiales afirman que sí hay consumo y venta de fentanilo.

Por ejemplo, en Antioquia las autoridades manifestaron que las ampolletas de fentanilo en la ciudad tendrían un costo en el mercado de cinco mil pesos.

Mientras que en Cali, en la 'Calle del Sabor', un espacio donde cientos de personas se reúnen para escuchar y bailar salsa, las autoridades en un allanamiento capturaron a cuatro personas, quienes tenían un laboratorio artesanal de drogas sintéticas y también incautaron 15 ampolletas de fentalino.

Lea además: Thomas Greg continuará con la demanda contra la Cancillería por el contrato de pasaportes

Incluso el presidente Gustavo Petro habló sobre el fentanilo e indicó que esto cambió la guerra en Colombia y en otros países que ahora deben combatir contra esta droga que cobra la vida de 100.000 personas en Estados Unidos.

"El consumo de los Estados Unidos cambió de estructura, de mal en peor; de la cocaína pasó al fentanilo. La cocaína mataba 3.000 norteamericanos por sobredosis anualmente. El fentanilo está matando 100.000", dijo el presidente hace unas semanas.