El ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para transformar el enfoque sobre los datos en el país y sea la base de la Inteligencia Artificial (IA) en Colombia.

Este proyecto de ley surge como parte de la Estrategia Nacional Digital, que busca transformar la percepción de los datos como una fuente de riqueza.

Lea también: Claro responde a empresas que piden al Gobierno revisar posición dominante

“Hoy todo se va a hacer al punto de los algoritmos, (que) se nutren de los datos del mundo, pero los datos del mundo solo están en Estados Unidos y en Europa”, expresó Lizcano.

Lizcano subrayó que sin datos propios, no hay desarrollo ni Inteligencia Artificial. Enfatizó que muchos de los algoritmos que influyen en las decisiones hoy, están basados en datos de países desarrollados, lo que resalta la importancia de contar con datos locales para el progreso y la toma de decisiones en Colombia.

"Estamos tomando decisiones. Los algoritmos hoy que nos regulan, muchas de las decisiones de la Inteligencia Artificial o de las decisiones se basan con datos que no están en nuestros países en desarrollo", indicó.

Lizcano añadió que “sin datos no hay desarrollo, no hay inteligencia artificial, por eso vamos a presentar este proyecto de ley para aumentar no solamente el tema de Habeas Data, protección de los datos, sino también tener otros tipos de usos de los datos para poder generar riqueza en el país”.

El objetivo del proyecto es que los ministerios y el gobierno se comprometan a producir datos para la toma de decisiones, convirtiéndolos en la base de la inteligencia artificial.

De acuerdo al ministerio Lizcano, esto implica un cambio de paradigma en la forma en que se ven y se utilizan los datos, como una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social.

Lea también: Autodestrucción de celulares robados; así funcionaría la nueva medida del Gobierno Petro

El anunció se conoció durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional Digital, desarrollada en coordinación con la Presidencia de la República y Planeación Nacional, busca impulsar el desarrollo tecnológico y la inclusión digital en el país.

“Necesitamos cerrar la brecha de conectividad, cerrar la brecha de conocimiento entre territorios, entre personas y que realmente la tecnología, la innovación, con esta estrategia basada en datos, en inteligencia artificial, en economía digital para convertirse en una sociedad digital, pues hoy estamos muy contentos de presentarles esta estrategia al país”, agregó.