Ministra Corcho entrega detalles de la reforma a la Salud: “Nadie se quedará sin tratamiento”

La ministra de Salud, Carolina Corcho, dio a conocer cuáles serán los puntos clave que tendrá la reforma al sistema de salud que impulsará el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la funcionaria, uno de los temas más importantes de esta reforma será el manejo privado de los recursos públicos de la salud.

“Lo que es la intervención financiera debe acabarse. Los recursos deben llegar directamente a las clínicas, los hospitales, a los trabajadores y a quienes prestan los servicios de salud”, indicó.

De igual forma, la alta funcionaria señaló que la base en el sistema de salud colombiano debe ser la atención primaria, razón por la cual se debe fortalecer la red de hospitales públicos que hay en el país.

Otro punto importante de esta reforma, según la ministra, es que no habrá autorizaciones médicas, ya que esa figura no existe en ningún sistema de salud del mundo y se ha prestado para que haya barreras de acceso.

“El paciente debe ser atendido en su territorio obligatoriamente. No podemos seguir tolerando que teniendo el servicio ahí, las personas se vayan a hacer el paseo de la muerte a otras ciudades, porque hay otros intereses de contratación allí. El paciente debe ser atendido lo más cerca de su casa”, precisó Carolina Corcho.

Otro tema que destacó la ministra de Salud y que estará incluido en esta reforma, es la laboralización y dignificación de trabajadores y trabajadoras de la salud, componente que está contenido en la Ley Estatutaria de Salud 1751 y que funciona como guía y mandato para mejorar la calidad de atención de toda la población.

Esta reforma a la salud será presentada en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, que se llevarán a cabo en el mes de febrero.

Sin embargo, la titular de la cartera de Salud confirmó que aún no hay una fecha exacta para presentar el borrador en el que trabajan desde el Ministerio de Salud .“El Gobierno Nacional está por definir la fecha en la que será presentada la reforma a la salud”, indicó la ministra de Salud.

Por otra parte, la alta funcionaria del Gobierno Nacional manifestó que: “Es importante anotar que esto es una iniciativa de los movimientos sociales y la sociedad civil. Esta reforma a la salud no es una iniciativa del Gobierno Nacional, es de la sociedad civil que ha concertado con el Gobierno”.

En cuanto se apruebe esta reforma a la salud, la ministra señaló que el país debe tener una transición de dos años para adaptarse a esta nueva normatividad en materia de salud, ya que la Ley 100, que se estableció en el año 93 y lleva 30 años, aplicándose no ha terminado la transición. “Seguimos liquidando EPS, entonces no nos pueden pedir a nosotros que hagamos una transición en dos meses, de algo que no pudo concluir la transición en 30 años”, expresó la ministra.

Sin embargo, reiteró que: “Los colombianos pueden estar seguros de algo, si se aprueba esta reforma ningún colombiano va a quedar desprotegido del servicio de salud. Se mantienen todos sus tratamientos. El Estado seguirá entregando y pagando por los servicios. Todo aquel que tiene un derecho y un bien servicio lo va a mantener, lo que va a lograr la reforma es que el que no lo tiene llega al nivel del que lo tiene. Vamos a igualar por lo alto, nadie va a perder tratamientos y en todo momento se va a mantener la continuidad, la integralidad en el momento de la transición de cuando la reforma a la salud sea aprobada por el Congreso de la República. Y en eso damos nuestra palabra, nadie se va a quedar sin tratamiento”, manifestó Carolina Corcho, ministra de Salud.