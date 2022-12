“Noté una ministra más ponderada, tranquila, creo que está más aterrizada en el rol como ministra”, dijo el representante Juan Espinal, citante al debate.

Sin embargo, dijo “no me respondió las preguntas que le hice, entre líneas ratifica que no habrá más firmas de contratos de explotación y exploración de hidrocarburos, no respondió qué pasa con la ronda de carbón que está paralizada”.

‪“Muchos son los interrogantes, ¿cuál es el negocio que se está cocinando con Venezuela para importar gas?, ya el presidente se pronunció y dijo que tenemos reservas suficientes”, dijo la representante citante por Cambio Radical, Carolina Arbeláez.‬