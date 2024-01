El senador Mauricio Gómez Amín, reveló que luego de una conversación que tuvo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quedó claro que la ministra jamás solicitó los recursos que se necesitaban para el desarrollo de estas justas.

“Hablé con el ministro de Hacienda, como miembro de las Comisiones Económicas del Congreso, le pedí al ministro que me diera una explicación vía telefónica de qué había pasado con este tema y me dijo que no habían recibido nunca un requerimiento de la ministra sobre el particular”, sostuvo.

“Me dijo claramente que los recursos están, pero nunca el Ministerio del Deporte requirió al Ministerio de Hacienda para el pago de estos recursos. Yo creo que esto es muy grave, aquí estamos afectando a miles de deportistas que estaban listos para estos juegos, estamos también afectando a miles de comerciantes”, añadió.