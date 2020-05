Ministra del Interior dice que se le acabó la paciencia con Gestión del Riesgo

La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que se le “acabó la paciencia” con la Unidad de Gestión del Riesgo porque los kits de bioseguridad que deberían estar como prioridad número uno, pasan a un segundo lugar porque no se tiene la capacidad para cumplir.

“A la Unidad se le dieron una cantidad de obligaciones y compromisos que se ha visto que no ha podido cumplir porque no tiene el personal ni el expertis para poder hacerlo”, afirmó tras ser cuestionada por la demora en la entrega de mercados y elementos de bioseguridad.

Recalcó que “se me acabó la paciencia” porque tienen 1,1 billón de pesos para temas de salud, “tienen demasiado trabajo y no estemos cumpliendo con los tiempos del Mininterior (…) los mercados de bioseguridad me van a quedar de segunda prioridad y no de primera que es lo que necesito”.