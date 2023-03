Ministra Irene Vélez saldría victoriosa de la moción de censura en su contra

Los partidos políticos expresaron su posición sobre la moción de censura que se impulsa en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la plenaria del Senado de la República.

Aunque el Centro Democrático y Cambio Radical consideraron que Vélez debe salir del cargo por las políticas que ha implementado al frente de esa cartera, la mayoría de las colectividades la respaldó durante el debate.

El senador José David Name dijo que el Partido de la U no apoyará esta iniciativa y advierte que no hay ninguna razón de peso para que ella salga del cargo.

“Hoy no hay ningún motivo jurídico, ni real, para votar esta moción de censura, lo único que ha habido aquí es la defensa de un plan de Gobierno y lo que pedimos es que la transición energética sea justa”, indicó.

Karina García, senadora del Partido Liberal, confirmó que la bancada tampoco respaldará la moción que pide sacar del cargo a Irene Vélez.

“El Partido Liberal votará en contra de la moción de censura, votará a favor de la ministra, no estamos de acuerdo con que se siga citando a la ministra y creo que es justo y necesario que dejemos trabajar a la Ministra, ella ya ha sido citada a muchos debates de control político”, sostuvo.

Clara López, senadora del Pacto Histórico, afirmó que existe una persecución contra la Ministra de Minas y Energía y contra las políticas que está implementando este Gobierno.

“Este debate no es contra la Ministra, es contra el programa de Gobierno que votaron los colombianos, no es contra la Ministra, es contra los compromisos internacionales de Colombia, es contra la herencia maldita del Código Minero del 2001”, indicó.

Algunos congresistas conservadores consideran que la labor que ha desempeñado la ministra Irene Vélez no es la adecuada y afirman que sus actuaciones han puesto en peligro la estabilidad económica del país.

“La comunicación con el Congreso ha sido inadecuada, la primera salida de ella en el foro nacional minero en donde puso la teoría del decrecimiento, le generó una pérdida al país en materia de inversión extranjera. Cada que habla sube el dólar, sus intervenciones laceran el ecosistema empresarial que es de alta sensibilidad para el país, y qué decir de la falta de criterio de todas las entidades que tienen que ver con el Ministerio”, indicó el senador Nicolás Albeiro Echeverry.

Sin embargo, otros congresistas de los partidos de coalición en su mayoría consideraron que la ministra Irene Vélez ha venido cumpliendo a cabalidad el programa de Gobierno que fue elegido en las urnas en cabeza del presidente Gustavo Petro.