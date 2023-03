Minjusticia propone modernizar la ley de víctimas y restitución de tierras

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, propuso modernizar la ley de víctimas y restitución de tierras. En medio de su intervención en el Encuentro Interinstitucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el funcionario aseguró que "para muchas de las 10 millones de víctimas, la Ley 1448 ha representado estar en una lista de espera".

“Esa expectativa no es suficiente. Es cierto que hay reparaciones e indemnizaciones, pero esa norma ya cumplió su ciclo y vamos a hacer una nueva que la reemplace 10 millones de víctimas, si eso no somos todos y todas no sé qué será. Nos volvimos un país de víctimas”, agregó.

El ministro Osuna también desatacó que “la ley tenía una vigencia de 10 años y estaba pensada para un universo de víctimas infinitamente inferior al que ha resultado ser”, al tiempo que agregó que “la reforma a la Ley 1448 de 2011 tiene que partir de la participación de las víctimas, que nos digan cómo debería ser”.

Lea además: Inflación en Colombia disminuirá en marzo, asegura Minhacienda

Manifestó que “si queremos parar ese censo de víctimas que sigue creciendo, si queremos poder decir que este capítulo terrible de nuestra historia quedó superado y que las víctimas fueron reparadas, necesitamos construir la 'Paz Total'”.