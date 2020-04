Un nuevo choque quedó planteado entre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, por el decreto que permitirá la excarcelación de miles de presos en medio de la emergencia por el coronavirus.

Durante su intervención, en una reunión virtual de la Comisión de Paz del Congreso, el fiscal Barbosa y el contralor general, Felipe Córdoba, insistieron en la necesidad de utilizar los bienes que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), los cuales han sido incautados a la mafia y a la ilegalidad, para albergar a las personas que saldrán de los centros penitenciarios.

Sin embargo, la ministra Margarita Cabello, les advirtió que los bienes que están en poder de esa entidad, no sirven para albergar presos.

“Los dos inmuebles que nos ofrecieron no reúnen las condiciones, uno era un famoso prostíbulo del centro y no cuenta con las garantías, no hay situaciones de sanidad, tocaría reestructurar esos dos inmuebles, lo cual nos llevaría mucho tiempo y esa posibilidad no está”, manifestó.

“Nosotros hablamos con la SAE, nos ofrecieron dos edificaciones en Bogotá, pero no son viables estructuralmente hablando, están totalmente desbaratadas y no tienen las condiciones de seguridad”, insistió.

Ante esto, el fiscal Barbosa tuvo que lanzar una dura advertencia sobre posibles consecuencias penales para quienes están administrando esos bienes que son incautados a la mafia, a la corrupción y a los grupos ilegales.