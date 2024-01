Minsalud advierte que en cada seccional de la Nueva EPS hay un interés político

Una férrea defensa del presidente de la Nueva EPS Aldo Cadena, hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por las críticas que ha recibido tras ser nombrado en este cargo y advirtió que la molestia es porque esa entidad de salud está politizada en las regiones.

“Apenas nombran a un trabajador de un cargo directivo importante inmediatamente les produce escozor, porque no es blanco, grande y buen mozo y artista”, señaló.

Además dijo que ha encontrado que la Nueva EPS se maneja con política.

“Y es que no había política en la Nueva EPS con el doctor Enrique Vargas Lleras, y la doctora Noemí, que la estimo, pero representa un partido político, el doctor Vargas Lleras, él representa a Cambio Radical y vayan y miren en cada seccional de la nueva EPS si no hay un interés político, es así como me dicen que esto lo tiene tal partido por lo que buscamos que esto se democratice”, indicó.

El Ministro de Salud dijo además que las denuncias de que la Nueva EPS está politizada de forma inicial las ha recibido en los departamentos del Cauca y el Tolima. Y afirmó que hace esta denuncia porque no le tiene miedo a los entes de control ni a las investigaciones.

“Y les puedo dar nombres en mi departamento del Tolima a nombre de quien han estado todas las seccionales de la Nueva EPS con mucho gusto, a mi no me vienen atemorizar con los órganos de control”, subrayó .

Jaramillo aseguró que conoce el caso de una EPS que sacaba a los congresistas a pasear por el mundo.

“Le podemos demostrar con claridad cómo había una EPS que fácilmente cada verano, sacaba a más de 40 parlamentarios a pasear por el mundo y yo era congresista pero nunca me presté para eso, por lo que tenemos que decirnos son las verdades”, puntualizó.