MinSalud: Bogotá no quiso recibir más vacunas pediátricas contra el Covid-19

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó la alerta del actual secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien aseguró que no tenía dosis para los menores de edad contra la covid-19.

El funcionario señaló que no es cierto que no se tengan vacunas contra esta enfermedad, especialmente en Bogotá, donde enviaron una carta al Ministerio de Salud para que no les enviaran más dosis.

“La Secretaría de Salud del Distrito no nos recibió el año pasado las vacunas pediátricas, dijo que no quería recibir más, tenía disponible 133.000 vacunas, no recibió 80.000 y de esas utilizó solamente el 17%”, señaló.

Apuntó que el argumento fue que las personas no se querían vacunar. “Una de las cosas que ellos adujeron era que la gente no se quería vacunar, hay dos cartas que le mandaron al doctor Gerson, el actual secretario que se la habían mandado en el 2022, donde dicen las personas que a pesar que se tienen vacunas disponible, la gente no está pidiendo las vacunas porque se tiene disponibilidad”, sostuvo.

Jaramillo fue enfático en señalar que vacunas sí hay en el país para la población que puede tener un mayor riesgo de contagios.

“Nosotros hemos insistido que las vacunas están disponibles y que se motive la vacunación para esos casos que aunque son pocos de contagios es importante porque la muerte de cualquier colombiano es importante”, manifestó.

Dijo que la mortalidad por covid ha disminuido notablemente, así lo demuestran las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS).

“A pesar que la mortalidad ha disminuido con periodos de semana a uno o dos personas que fallecen por el virus, estamos trabajando para la prevención a través de la vacunación porque motivamos a la gente a tener buenos hábitos saludables entre ellos la vacunación”, señaló.

El ministro dijo que este es un llamado a trabajar conjuntamente, porque si hubieran vacunado con covid-19 lo que hicieron en influenza las cosas y la proyecte los menores de edad sería mucho mejor.

“Tenemos desde Brasil unas vacunas que tiene disponibles para pediatría para niños menores de seis meses, pero ya Sinovac a partir del 9 de febrero puede usarse en menores de seis meses, pero también tendremos vacunas de moderna que una vez sea aprobada por el Invima en 5 días tendremos más vacunas en el país”, explicó.