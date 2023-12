MinSalud denuncia que en pandemia el negocio fue la creación de UCI sin personal médico adecuado

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que se tiene que investigar en el país, porque en la pandemia de la covid-19 se crearon Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), sin tener al personal médico y de salud suficientes para su atención.

El funcionario, en el marco del debate de la Comisión Séptima del Senado de la República, donde se discute la financiación del sistema de salud, afirmó que en el país no se tuvo control al pagarse por cada cama de UCI creada en clínicas y hospitales.

Lea además: “Una persona que es retenida contra su voluntad es un secuestrado, punto”, Otty Patiño responde al ELN

“La pandemia, no hubo frecuencias bajaron en un 18% y muchos se los pagaron porque se hacía por cama abierta en cuidados intensivos, entonces todo el mundo se puso hacer cuidados intensivos, triplicaron las camas, porque fue un negocio, eran para salvar la gente, pero el negocio están ahí oculto, porque así no estuviera llena la cama les pagaban, ningún país en el mundo tuvo que ampliar las unidades de cuidados intensivos como las ampliamos aquí, pusieron unidades de cuidados intensivos donde yo nunca me hubiera dejado entubar”, sostuvo.

Señaló que se debe tener respeto por las unidades de cuidados intensivos y por las enfermeras y médicos.“Ahí es donde se salva la verdadera vida, eso no es entubar y tener un respirador, se genera más muertes que con cualquier otra cosa”, sostuvo.

Afirmó que ha logrado conocer que en la pandemia se flexibilizó los requisitos para crear una unidad de cuidados intensivos.

“En mi tierra, el departamento del Tolima una unidad de cuidados intensivos en Mariquita o en Lérida, por Dios Santísimo, sin ni siquiera un especialista o un equipo preparado capaz, ahí se registró una situación compleja, eso es lo que yo demando”, manifestó.

Le puede interesar: Reforma a la salud sin mayorías: así están las cuentas en la Comisión Séptima del Senado

Dijo que se tienen que analizar todo lo que sucedió en ese momento en el país, porque en aras de la pandemia, la emergencia, todos en pánico, nadie se cuestiona nada.

“Y si uno se cuestiona o pregunta es el malo del paseo”. Sostuvo. Apuntó que el Ministerio de Salud en este gobierno está abriendo Unidades de Cuidados Intensivos con los profesionales de salud necesarios.

“Yo estoy Unidades de Cuidados Intensivos, recientemente estuve en Turbo y ahí haya que hacer una UCI de adultos y Pediátrica, porque este es un espacio donde se debe preparar al personal y las enfermeras porque deben tener los especialistas”, puntualizó.