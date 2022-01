Los debates o enfrentamientos en Twitter no cesan, especialmente por la época electoral que se avecina en el país. Esta vez, el líder de la Colombia Humana y precandidato presidencial, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de la red social que el Gobierno no ha prestado la atención que se merece la pandemia.

De acuerdo con Petro, se está negando un nuevo pico de la enfermedad en Colombia. “De manera muy subvalorada, se está confundiendo el covid con gripa, es indudable que arrancamos la nueva ola de la epidemia. Ojalá la nueva variante sea más suave, dada la baja cobertura de la vacunación plena”, escribió Petro.

Le puede interesar: Colombia llega a las 1.052 personas quemadas con pólvora

Comentario que no cayó bien dentro del Gobierno Nacional, provocando así una respuesta, por parte del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien le pidió a los asesores de Gustavo Petro que lo "ilustren". También Ruiz tildó el comentario de oportunista.

“Hasta ignorancia puede ser atrevida pero el oportunismo político es el colmo. Hace muchos días @MinSaludCol anunció el pico, ud no se enteró?. Y que sus asesores por favor lo ilustren: Colombia tiene alta cobertura de vacunación con doble plus: altas cobertura híbrida y extendida”, escribió el ministro de Salud en su Twitter.

Lea también: "Soy un ser humano": alcalde de Soacha tras polémica por no usar tapabocas en evento público

Este no es el primer rifirrafe sobre la vacunación que genera el líder de izquierda. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aunque sin mencionar a Petro, defendió el Plan Nacional de Vacunación.

“Entre todos lo logramos. Aces de mal agüero decían que los contratos no existían, que las vacunas llegarían en el 2023 o que nos demoraríamos 7 años #EsConHechos que se derrota el populismo”, escribió Muñoz.