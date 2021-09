MinTIC se ratifica en el cargo y anuncia acciones legales para "limpiar" su nombre

La ministra de Tecnologías Karen Abudinen, se ratificó en el cargo y aseguró que ha sido víctima de difamaciones por parte de varios congresistas que quieren sacarla del cargo.

En medio del debate de moción de censura por la gestión al frente del polémico contrato de un billón de pesos entregado a Centros Poblados, la funcionaria dijo que está dispuesta "a maletiar al país".

"No me resigno a darle una victoria más al entramado de corrupción, se ha dicho todo de mí y acudiré a las entidades de Estado para limpiar mi nombre, no permitiré una tacha sobre mi nombre", aseguró Abudinen.

"Muchos habrán pensado: esta ministra no va a aguantar la presión, esta ministra no sabe en lo que se metió, pero quiero decirles que no todos los funcionarios públicos tenemos la capacidad de enfrentarnos a una situación tan dolorosa, tan fuerte como es la corrupción", declaró la MinTIC.

Respecto a las voces del Congreso que piden su renuncia por este escándalo, consideró que "lo más fácil es que la Ministra se vaya y todo se calma", por ello. reiteró que seguirá "atornillada luchando contra la corrupción".

Respecto a su relación con las empresas que participaron en la licitación, Abudinen dijo que "no conocía a Centros Poblados y el Ministerio hizo todo lo que estaba bajo la Ley".

Además insistió en que no está obstruyendo las investigaciones por este caso, y lo que busca es "llevar este acto delictivo hasta las últimas consecuencias".

En su intervención en el Congreso dijo que su honestidad "no puede estar en duda, quien lo haga es un canalla, no solo contra mí sino contra la verdad y estarán favoreciendo a los corruptos".