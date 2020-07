Mintrabajo presentará proyecto de ley para legalizar el trabajo en casa

Cabrera dijo que se tendrá que trabajar de manera profunda en el tema de seguridad social, con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

“El tema de riesgos laborales nos toca legislar un poco más profundo porque no estaba previsto, pero esto nos demuestra que la pandemia nos obligó a cambiar a todos y por eso nosotros nos estamos adaptando a esta nueva situación", resaltó.

Cabe mencionar que en días pasados, el ministro de Trabajo mostró su preocupación por las constantes quejas que había recibido de abusos laborales con esta modalidad, que tiene vigencia en la emergencia sanitaria.

“Los empleadores no podrán asignar cargas diferentes a las de la jornada laboral a quienes se encuentren laborando desde casa, porque el trabajo en casa no puede equipararse al teletrabajo, dado que no contiene los elementos, requisitos y formalidades establecidos en la Ley 1221 de 2008 y sus normas reglamentarias”, explicó.

El aumento de las peticiones, quejas y reclamos ante el Ministerio de Trabajo, hizo que se reglamentara el trabajo en casa, mediante la circular 0041 de 2020.

“Los empleadores no podrán asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan dentro de la jornada laboral. Igualmente deben respetar el trabajo en los días pactados y el empleado tendrá que atender de manera prioritaria en su horario laboral, los correos electrónicos y mensajes vía Whatsapp”, indicó.

Cabrera dijo que en el trabajo en casa, la relación laboral permanece vigente, así como las garantías laborales, sindicales y de seguridad social y no puede haber disminuciones unilaterales de salario, so pretexto de que el trabajo se desarrolla en el hogar.

“La nueva modalidad de trabajo en casa que ha tomado fuerza, dada la nueva dinámica laboral que se ha generado por la pandemia de la COVID-19 y busca que no se interfiera en los espacios personales y familiares del trabajador, evitar que los fines de semana y días de descanso se soliciten tareas y se respete la vida personal y los descansos a los que este tiene derecho”, concluyó.