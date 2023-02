MinTransporte a responder en el Congreso, por declaraciones sobre el Metro de Bogotá

Crece el rechazo a las afirmaciones que hizo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien condicionó el respaldo financiero para las obras de infraestructura en Bogotá, a que se acepten las modificaciones que ha propuesto el presidente Gustavo Petro al contrato para la construcción del metro.

Ante sus afirmaciones, la bancada de congresistas de la capital del país citaron formalmente al funcionario a un debate de control político la próxima semana, para que explique los alcances de sus declaraciones.

El senador Miguel Uribe dijo que se trata de un chantaje por parte del Gobierno. “Son muchas las obras que están en riesgo por cuenta de la actitud mafiosa y chantajista del Gobierno”, dijo.

Le puede interesar: Claudia López califica de "saboteo y amenaza" advertencia del Gobierno sobre Metro de Bogotá

“Están en riesgo la segunda línea del metro, el Regiotram de Occidente, la ALO Sur, la calle 13, el Regiotram del Norte, los accesos del norte, la ampliación de la autopista norte desde la 192 hasta la 245 y la ampliación de la Carrera Séptima, así como dos de los cables aéreos que Bogotá necesita. Es completamente absurdo que Gustavo Petro someta a los bogotanos a esta presión”, indicó.

El senador David Luna le pidió respeto al Gobierno Nacional y dijo que un capricho del presidente de la República no puede afectar el desarrollo de la capital del país.

“Al ministro de Transporte le pedimos que no nos amenace, que no amenace a Bogotá y que no amenace a los bogotanos diciendo que nos va a quitar la plata de los proyectos de infraestructura del metro. El metro está diseñado y contratado y soportado por los bancos internacionales, por la mejor ingeniería y por la ciudadanía”, señaló.

Consulte aquí: Congreso vuelve a trabajar: convocan a sesiones extras y tratarán fallo sobre la UP

“Un capricho o una soberbia del ministro o del presidente Petro no es suficiente para cambiar un proyecto que nos llevan prometiendo más de 80 años. Ministro, respeto por Bogotá”, añadió.

El debate de control político al ministro Guillermo Reyes está programado para que se haga el miércoles de la próxima semana, cuando el Congreso ya estará en sesiones extraordinarias.