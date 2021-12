Mis condolencias a Gustavo Petro y Piedad Córdoba por muerte de El Paisa y Romaña: David Barguil

Un polémico pronunciamiento hizo el senador y candidato presidencial del partido Conservador, David Barguil, tras las versiones que han surgido en la ultimas horas sobre la muerte de alias El Paisa’ y años ‘Romaña’, dos de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en Venezuela.

En un trino, Barguil dio a entender que el abatimiento de estos dos delincuentes tiene afectados al senador Gustavo Petro y a la exsenadora y candidata Piedad Córdoba.

Le puede interesar: 'Romaña', jefe de la disidencia de las Farc estaría muerto

Adicionalmente, asegura que aunque no le alegra la muerte de ningún ciudadano, estas bajas podrían traerle tranquilidad a los colombianos que han sido víctimas de los crímenes que cometen estos desertores del proceso de paz.

“Si las muertes de #ElPaisa y #Romaña son efectivas y no una farsa de @NicolasMaduro para brindarles protección, me alegro, no de la muerte en sí, sino de la certeza de que nunca más podrán hacer más daño. Mis más sentidas condolencias a @petrogustavo y @piedadcordoba”, sostuvo.

Esto generó rechazo en varios sectores políticos del país, pertenecientes al Pacto Histórico, que aseguran que el debate político debe darse con altura y no con este tipo de señalamientos.

Nicolás Petro, hijo del senador Gustavo Petro, escribió en la red social de Twitter: “que bajeza señor Barguil, solo ataques y nada de propuestas, con razón ni marca en las encuestas”, indicó.

El senador Luis Fernando Velasco sostuvo no está bien acudir a este tipo de ataques políticos para ganar adeptos.

Le puede interesar: Corte emite sentencia que confirma la salida de Ángela María Robledo del Congreso

“David, ese no debe ser el tono del debate, para salir de esta crisis debemos intentar acuerdos entre los diferentes y proscribir la violencia en nuestro relacionamiento. No te queda bien sembrar miedo para ganar adeptos, tus capacidad para debatir brillan más que las de agredir”, manifestó.

Hasta el momento, ni el senador Gustavo Petro ni Piedad Córdoba se han pronunciado con respecto a este trino de David Barguil.