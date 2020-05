¿Misión de EE.UU. que llegó a Colombia debió ser autorizada por el Congreso?

La embajada de Estados Unidos reveló que una misión conformada por un grupo de asesores militares norteamericanos ya se encuentra en Colombia para ayudar en operaciones de lucha contra el narcotráfico.

La presencia de estas personas desató una fuerte polémica entre los sectores políticos, ya que algunos legisladores plantearon que dicha misión debió ser autorizada por el Congreso de la República como lo manda la Constitución.

La senadora Aida Avella afirmó: “Yo quisiera preguntar al presidente del Senado si le ha llegado alguna carta diciéndole que el Congreso tiene que discutir este tema, porque la Constitución dice que una situación de esta debe pasar primero por el Congreso de la República, a no ser que hayan descartado la posibilidad de que el Congreso no funcione”.

En contexto: Llega misión estadounidense a Colombia para iniciar operaciones contra el narcotráfico

Lo mismo piensa el senador Armando Benedetti, quien dijo que se trata de un tema delicado que debe ser analizado con lupa, porque puede ser interpretado como la antesala de lo sería un conflicto bélico con Venezuela.

“Para mí no son asesores, son tropas, y si es así debería aprobarse el tema en el Senado y que yo sepa no se está tramitando nada. Que manden un almirante desde Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico no es tan creíble, pareciera que ellos vienen a ver cómo se hace un conflicto con Venezuela, lo cual sería demoledor para la economía, para el país y nuestra supervivencia”, sostuvo.

El senador Antonio Sanguino también cuestionó al Gobierno: “Lo único que están llegando son 800 gringos sin que pasen por una aprobación en el Senado como lo ordena el artículo 173 de la Constitución, violando el principio de la integridad territorial y la soberanía nacional y eso es lo único que está trayendo el Gobierno”.

Sin embargo, los partidos de la coalición salieron en defensa de esta misión estadounidense y aclararon que como no se trata de tropas, su presencia no debe pasar por revisión del Congreso.

Álvaro Uribe, expresidente y líder del Centro Democrático afirmó que “la brigada que viene de los Estados Unidos contra el narcotráfico es asesora, no es tránsito de tropas, ni es una brigada de combate militar, es una brigada asesora para el narcotráfico, que ojalá Colombia lo derrote definitivamente”.

El senador Juan Diego Gómez dijo que se deben respaldar las acciones que está adelantando el Gobierno del presidente Duque para combatir el narcotráfico.

“La llegada de los asesores estadounidenses son para ayudar a combatir el narcotráfico, no son tropas, entonces no se necesita el aval del Congreso. Respaldamos todas las acciones del Gobierno del presidente Iván Duque para combatir el narcotráfico”, anotó.

Consulte aquí: Trump amenaza con regular y cerrar redes sociales por controversia con Twitter

Lo mismo señaló la senadora Paola Holguín, quien advirtió que se trata de una visita coordinada por el Gobierno en el marco de la cooperación que existe entre Colombia y Estados Unidos.

“Viene a Colombia a asesorar en la lucha contra el narcotráfico. Esa unidad no va a realizar operaciones, no es una tropa que esté de tránsito por el territorio, ellos vienen a brindar asesoría y capacitación en el marco de la cooperación bilateral y de los acuerdos que desde hace décadas tenemos con Estados Unidos y lo tanto eso no tiene porque pasar por el Congreso, es competencia del Gobierno”, sostuvo.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la presencia de esta misión estadounidense le dará más luces a Colombia de cómo enfrentar el flagelo del narcotráfico, que es el motor de la violencia que existe en el país.