Por su parte, la representante María José Pizarro señaló que "se dio la orden de disparar sin tener en cuenta el principio de distinción. Cualquiera que tuviera camiseta roja y pantalón negro debía ser ejecutado y en conclusión, se cometieron crímenes de guerra".

Para la representante es insostenible que Diego Molano continúe frente al ministerio de Defensa y advirtió que "ayer en una audiencia reservada (las víctimas de alto Remanso) me contaron los relatos más dolorosos que he escuchado desde que trabajo en memoria. Espero ministro que no las revictimice".

Cabe mencionar, que en el debate también intervinieron los habitantes y líderes sociales de la vereda El Alto Remanso. Aníbal Eduardo Cuellar manifestó que "soy el reemplazo del difunto presidente Didier Hernández Rojas, asesinado en la vereda Alto Remanso y soy víctima de la masacre. Delante de mis dos hijas y mi señora esposa, unos hombres me apuntaron. Yo los vi bajar en lanchas. (...) Estamos con temor."

En ese sentido, el hombre pidió que haya justicia y verdad para que se puedan esclarecer esos hechos, tras referirse a las presuntas irregularidades del operativo militar el pasado 28 de marzo.

"En este momento me encuentro parado al frente a todos ustedes para que me reconozcan y sepan que no soy alias 'bruno' como me señaló el hombre de negro. De corazón les pido que se haga justicia", señaló.

También entregaron su testimonio Aníbal Eduardo Cuellar, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso; Isaías Acosta Ledesma; el líder social Elber Gómez Figueroa; Yarley Ramírez Chany, gobernadora indígena de Bajo Remanso; Argemiro Hernández España, papá de Didier Hernández (presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso asesinado); Ruben Darío Montoya; Vanessa Rivadeneira Reyes (menor de edad embarazada) y David Melo Cruz, abogado de las víctimas.

"Siento temor pero doy la cara porque fue asesinado mi hijo, el presidente de la junta de acción comunal y su esposa (...) Él trabajaba en construcción y su esposa era una joven de 24 años. De ella dijeron que se llamaba alias 'Dayana'", señaló Argemiro Hernández.

Agregó que "yo le pregunto señor ministro, si yo me hubiera quedado con mi hijo allá en la vereda, ¿qué alias me habrían puesto a mí? A la esposa de mi hijo le pegaron un tiro y la dejaron desangrarse. Nadie la auxilió", sostuvo.

La representante Juanita Goebertus pidió un minuto de silencio por todas las víctimas del operativo. En su discurso enfatizó que "hay una falla grave de inteligencia. Sale el presidente a decir que eran 11, el ministro a decir que eran nueve, Zapateiro que hay 11 y sin embargo la defensoría dice que hay civiles. No hay información contundente de que los miembros de la JAC sean exguerrilleros".

Todavía no han hecho su intervención los representantes que apoyan al ministro Molano, entre ellos Juan Manuel Daza, Vicente Carreño, José Jaime Uscátegui, Edward Rodríguez entre otros.

En el salón Boyacá donde se lleva a cabo la moción, hay pancartas en algunos de los puestos de los congresistas con el mensaje: "No más falsos positivos" y otros que dicen: "Apoyo a Molano y FFMM".