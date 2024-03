Moción de censura a minDefensa: se calentó debate luego de que Petro fuera tildado de criminal

Un fuerte agarrón se presentó en la plenaria del Senado de la República durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por los problemas de seguridad que se están presentando en el país.

El senador Miguel Uribe calentó el debate luego de tildar al presidente de criminal y decir que llegó a la Presidencia de la República gracias a que se le perdonaron sus faltas, cuando fue integrante del M-19.

“Desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza, que el único que participó en una organización criminal que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana perdonó. No se les olvide que Gustavo Petro es presidente porque le perdonamos sus crímenes, así que no sea sinvergüenza, nosotros queremos oportunidades para los jóvenes, no para los delincuentes”, indicó.

Esto generó una respuesta del Pacto Histórico. El senador Iván Cepeda exigió a la mesa directiva garantizar el respeto hacia el jefe de Estado y cuestionó “el nivel de debate” del senador Uribe.

“Me asombra que un senador pueda llamar al presidente de la República criminal, asesino, bandido y usted no interrumpa el debate para pedir un poco de respeto. El presidente Petro es un hombre que durante toda su vida política ha defendido la Constitución, la ley, la convivencia y la paz”, respondió.

La senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, uno de los dirigentes más importantes del M-19, intervino para decir que los citantes al debate no tienen argumentos y solo se dedican a las descalificaciones personales.

“Se pierden completamente los argumentos cuando se recurre a expresiones irrespetuosas y desagradables como afirmar aquí que el Presidente de la República, electo en democracia, que fue senador de la República y representante a la Cámara durante tres décadas, alcalde de Bogotá, es un criminal. Es una tristeza que se utilicen las herramientas como la moción de censura para promover falsos argumentos”, dijo.

La senadora Paloma Valencia dijo durante el debate de moción de censura que la política del Gobierno está permitiendo el crecimiento de los grupos criminales en las regiones y que en cuatro años habrá más de 26.000 hombres armados en la ilegalidad.

“Si hiciéramos la suma de lo que han crecido, en cuatro años si siguen las cosas como van, vamos a terminar con 26.000 hombres en armas, bienvenidos al 2008, con una guerra en los territorios dominando toda la escena geográfica de nuestro país”, manifestó.

El ministro de Defensa también recibió serios cuestionamientos por los diálogos de paz con los grupos ilegales, que le ataron las manos a la Fuerza Pública para actuar contra estas organizaciones, por las violaciones del cese al fuego y por el programa de Jóvenes en Paz, que le entrega alrededor de un millón de pesos a algunos adolescentes para que dejen de delinquir.