Durante el debate de moción de censura al Ministerio del Deporte por la pérdida de los Juegos Panamericanos, los congresistas denunciaron que hubo negligencia de parte del Gobierno de Gustavo Petro en el giro de los recursos a Panam Sports, para garantizar la sede de estas justas en la ciudad de Barranquilla.

El senador Mauricio Gómez reveló que el verdadero responsable de no haber pagado la plata que se comprometió, fue el secretario general del Ministerio, hoy ministro (e), Luis David Garzón.

“El premio a ese funcionario fue encargarlo del Ministerio del Deporte, el mundo al revés. Luis David Garzón, que debe estar aquí poniéndole la cara al país, por qué no le pone la cara a la región Caribe y a los miles de deportistas que hoy están llorando la pérdida de los Juegos”, indicó.

“El mismo secretario general del Ministerio, el doctor Garzón, hoy ministro encargado, fue el directamente responsable de la pérdida de los juegos y no lo digo yo, lo dice la exministra Astrid. Todavía el 24 de diciembre el año pasado, la exministra llamó al alcalde Pumarejo a preguntar qué hacía porque el secretario general no quiere girar los recursos y le tocó al alcalde hablar con el ministro encargado, rogarle de rodillas que girara y el señor no giró e incumplió y le quitaron los juegos a Barranquilla”, relató.

El congresista dijo que el secretario general no giró los recursos porque supuestamente creyó que los mismos debían pasar primero por el Congreso de la República, porque no tenía conocimiento de que Panam Sports era una organización privada. “Aquí al ministro que mete la pata, se le premia, al que no hace bien las cosas, se le premia, pero en el Senado no es así”, manifestó.

Por su parte, el senador David Luna dijo que ahora están en riesgo otros eventos que son responsabilidad del Ministerio del Deporte.

“Están en riesgo los Juegos Intercolegiados Nacionales, están en riesgo los Juegos Nacionales y no lo digo yo, me lo respondió la ministra saliente, que señaló que no se realizaron las fases regionales y nacionales y la fase final nacional alegando situaciones técnicas y administrativas. A todo el Caribe le dieron semejante golpe, ahora no permitamos que le pase lo mismo a los deportistas que participan en los Juegos Intercolegiados”, manifestó.

Los parlamentarios afirman que la Costa Caribe dejará de recibir alrededor de 2,5 billones de pesos de ingresos, tras la pérdida de los Juegos Panamericanos.