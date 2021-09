En el ojo del huracán continúa la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por las presuntas irregularidades detectadas en un anticipo de contrato con la unión temporal Centros Poblados que asciende a los 70.000 millones de pesos para proveer de internet a escuelas rurales en el país.

Después del debate de moción de censura, que se realizó este viernes en la Cámara de Representantes, contra la alta funcionaria, los congresistas dejaron ver las posiciones que tomarán este lunes 13 de septiembre cuando se vote si Abudinen continúa o no en el cargo.

En esa línea, todo indica que la alta funcionaria recibiría el apoyo de los partidos de gobierno. Por ejemplo, RCN Radio pudo conocer que el Partido de la U se reunirá este miércoles para fijar su posición. “La colectividad estaba esperando que la ministra hablara en el debate para así tomar una decisión”, reveló una fuente.

Lo mismo hará Cambio Radical, aunque se conoció que los congresistas tendrán libertad de votar, pero que de los 30 representantes al menos 20 o 25 respaldarán a la ministra Abudinen.

Mientras tanto, en el Centro Democrático todavía no se ha acordado cómo se votará. Aunque lo más probable es que decidan apoyarla. Desde esa colectividad ha llamado la atención la posición que ha tomado uno de sus militantes en este caso el representante Gabriel Santos, quien en su intervención en medio de la moción de censura aseguró que aunque no le pide la renuncia a la ministra, la “política de los principios” no le permite respaldarla.

Desde la oposición siguen firmes en pedir su renuncia pues la funcionaria pasó al tablero en el debate pero no contestó la mayoría de las preguntas, incluso hubo llamados de atención por no prestar atención a las intervenciones de los representantes.

De esta manera, la oposición, junto con algunos congresistas de otras colectividades, lograría reunir máximo 30 votos, lo cual no alcanzaría pues se necesitan 87 votos.