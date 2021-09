Moción de censura: Oposición acusa de corrupta e incompetente a la MinTic

En medio de la moción de censura que se adelanta en la Cámara de Representantes contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por la presunta perdida de los $70.000 millones que entregó el Ministerio a modo de anticipo a Centros Poblados, la oposición, en cabeza del representante León Fredy Muñoz, acusó de corrupta e incompetente a la alta funcionaria.

En su intervención, el congresista aseguró que "esto es una vergüenza para el país. Usted es la cabeza del ministerio ministra Karen, usted fue la única responsable y la única que no se dio cuenta que los contratistas eran corruptos. Esto es un entramado bien orquestado de corrupción. Usted le está haciendo daño al ministerio, al país y a los niños y niñas".

La representante Katherin Miranda, por su parte, denunció que el dinero del anticipo no ha salido del país. "¿Usted está segura que los 70.000 millones salieron del país ministra?. La plata no ha salido del país ministra o por lo menos no ha salido de manera legal. Esa plata no está en Estados Unidos, no hay una transferencia de lo que son Centros Poblados con Estados Unidos. ¿Dónde está la plata ministra?", señaló.

En esa misma línea, el representante Jhon Jairo Hoyos acusó a la ministra de ser la principal sospechosa para impedir que las investigaciones se adelanten. "Usted es sospechosa de permanecer en el cargo para poder tapar, para poder acallar las huellas de esta fechoría este robo a los niños y a la niñas no se podrá sancionar mientras el Gobierno respalde a esta ministra", dijo.

El congresista David Racero también cuestiono seriamente a la ministra, al considerar que su actuación en medio del proceso fue corrupta y peligrosa para el país. "Corrupta como se lo quieren decir periodistas críticos comprometidos quienes denunciaron públicamente la vergüenza dentro de su ministerio. Corrupta como se lo quieren decir las familias de tantos niños y niñas que han perdido un años escolar", dijo.

En el debate, la ministra Adudinen hará réplica para su defensa. Además, se espera la participación de los voceros de los partidos políticos.