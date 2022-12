Moción de censura: Oposición dividida con respuesta de ministra Irene Vélez en Cámara

Tras ocho horas de intenso debate, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, respondió a cada uno de los cuestionamientos que la llevaron a enfrentar la primera moción de censura contra el nuevo Gobierno.

“La responsabilidad de este Gobierno es hacer de esta Transición Energética una oportunidad para la justicia ambiental y social”, dijo la ministra en el inicio de su intervención.

La Ministra expuso la realidad de la situación ambiental en el mundo, haciendo énfasis en los efectos nefastos que ha tenido para el país, con fenómenos climáticos extremos más frecuentes y severos.

“El cambio climático disminuye la capacidad productiva de la población, la deja en la pobreza, genera daños físicos y económicos para el comercio y pone en riesgo la seguridad alimentaria por la pérdida de cosechas”, recalcó.

La ministra Irene Vélez hizo un “llamado de urgencia” sobre el mercado de los hidrocarburos por su volatilidad y recordó que el fin de semana pasado el precio internacional del petróleo tuvo un declive de más del 3%.

“Con esta misma volatilidad, descarbonizar la economía va a tener un impacto sobre el mercado del petróleo y sobre los productos comerciales que surjan de economías más o menos descarbonizadas”, recalcó.

La moción, citada por la oposición en cabeza del Centro Democrático y Cambió Radical, respondieron a las respuestas y argumentos de la ministra, con opiniones divididas.

“Noté una ministra más ponderada, tranquila, creo que está más aterrizada en el rol como ministra”, dijo el representante Juan Espinal, citante al debate.

Sin embargo, dijo “no me respondió las preguntas que le hice, entre líneas ratifica que no habrá más firmas de contratos de explotación y exploración de hidrocarburos, no respondió qué pasa con la ronda de carbón que está paralizada”.

También le cuestionan que no entregó un concepto sobre el proyecto energético de Hidroituango, “no respondió si lo pararía”, añadió Espinal.

Al tiempo, desde otras orillas, el representante Andrés Forero, insistió en la “irresponsabilidad de pronunciamientos de la ministra Vélez”.

”Como lo ha reconocido José Antonio Ocampo las declaraciones irresponsables de Irene Vélez contribuyeron al alza del dólar” y que “el radicalismo descarbonizante de la ministra no resolverá el problema del calentamiento global, pero si hará que los colombianos terminemos siendo más pobres”, dijo Forero.

RCN Radio conoció que desde el Nuevo Liberalismo, en la Cámara, elogiaron la exposición de la representante Carolina Arbeláez, quien dio a conocer un supuesto contrato de asesoría de Ecopetrol para importar gas desde Venezuela.