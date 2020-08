MOE advierte por falta de independencia en la elección del Procurador 

Diferentes organizaciones sociales que vigilan el funcionamiento del Estado, han expresado su preocupación por la posible falta de transparencia e independencia en la elección del Procurador General de la Nación.

Estas organizaciones afirman que la elección de la nueva o nuevo Procurador General podría terminar en condiciones de falta de independencia, conflictos de interés y un desequilibrio de poderes.

Estas afirmaciones se hacen luego que los partidos políticos mayoritarios anunciaran su intención de voto sobre uno de los candidatos antes de haber sido escuchados en audiencia pública a los ternados para Procurador.

¿Cómo hacerle control efectivo a un amigo o a un antiguo jefe? ¡Tú me ternas, yo no te controlo! ¿Cómo vigilar las políticas que ayudaste a construir y los funcionarios con quienes lo hiciste? ¡Tú me ternas, yo no te controlo! #NoMásNombramientosDeBolsillo