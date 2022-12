MOE advierte sobre posible compra y venta de avales por multiplicidad de partidos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó recientemente personerías jurídicas a Fuerza Ciudadana, del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo, con lo que la lista de partidos políticos de cara a las elecciones regionales de 2023 llega a 28.

Estos nuevos partidos que se suman a movimientos como Dignidad, del exsenador Jorge Enrique Robledo; Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt; la Liga de Gobernantes Anticorrupción, del excandidato presidencial Rodolfo Hernández; La Fuerza de la Paz, de Roy Barreras y el Nuevo Liberalismo, que en agosto de 2021 volvió a recibir el reconocimiento jurídico, que podrán avalar a candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y J.A.L.

La Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación sobre esta multiplicidad de partidos, e indicó que algunos de ellos podrían no tener principios ideológicos lo suficientemente arraigados, lo que se prestaría para la compra y venta de avales en algunas regiones.

“Pueden considerarse un hecho positivo. No obstante, también podrían aumentar malas prácticas electorales como la compra y venta de avales de candidatos a diferentes cargos de elección popular sin ninguna responsabilidad posterior, considerando que muchos de estos movimientos no tienen principios ideológicos fuertes”, dijo el sub coordinador de justicia electoral de la MOE, Danilo Sepúlveda

Ante esa situación, la MOE propuso “establecer un sistema de adquisición progresiva de derechos para las organizaciones políticas, que permitiera un fortalecimiento desde la idea de los militantes. El objetivo es tener unas organizaciones fuertes y que esto pudiera dar paso a la posibilidad de avalar candidatos y acceder a la financiación del estado”.

RCN Radio conversó con la magistrada del CNE, Alba Lucía Velásquez, quien señaló que los miembros de esta corporación solo están cumpliendo los estipulado por el numeral 9 del artículo 265 de la Constitución Política, que les otorga la facultad de “reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos”.

La ONG señaló que a quienes se les entregó la personería jurídica, cumplieron dos requisitos fundamentales, “el primero, que la agrupación política haya inscrito candidatos para las elecciones a Senado y Cámara de representantes, y lo segundo, que tengan una votación no inferior al 3% de los votos válidos en esas mismas elecciones”.

Por último, Sepúlveda aseguró que “tener más partidos es benéfico para la democracia porque se garantiza una mayor participación de los y las ciudadanas en la conformación, ejercicio y control político. Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo, promueven la participación de los ciudadanos y contribuyen en la manifestación de la voluntad popular”.