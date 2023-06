El expresidente Andrés Pastrana Arango se refirió a la polémica declaración que entregó el presidente Gustavo Petro sobre el desaparecido narcotraficante y jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Según el mandatario, Escobar no es hijo del pueblo colombiano, sino de la oligarquía, que fue la que lo construyó.

Le puede interesar: Gobierno envió primeros emisarios a hablar con partidos para recomponer las mayorías

“Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar, que ya deberían es anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó”, dijo el jefe de Estado.

Esta afirmación ha generado todo tipo de críticas de algunos sectores políticos del país. El expresidente Pastrana arremetió duramente contra el mandatario y recordó que fue el capo del narcotráfico el que habría financiado la toma del Palacio de Justicia en el año de 1985, orquestada por el M-19, guerrilla a la cual Petro perteneció.

La respuesta del dirigente político fue mordaz. “A sueldo del narcotraficante Pablo Escobar, "hijo de la oligarquía colombiana", los burguesitos terroristas del M-19 masacraron las Altas Cortes de Justicia de Colombia”, indicó.

En su declaración, Petro también se refirió al escritor Gabriel García Márquez, quien dijo que él representa el caso contrario al de Pablo Escobar. “Gabriel García Márquez es el hijo del pueblo colombiano. Hijo del pueblo colombiano. Hay una gran diferencia entre García Márquez y Pablo Escobar”, sostuvo.

Consulte aquí: Petro no se reunió con empresa francesa de aviones: esto explica la Casa de Nariño

“Nosotros somos garciamarquianos. Fíjense en ustedes, ¿no éramos acaso cafeteros? Siglo XX, el tinto, que no se llama tinto en París, el café, no venía de Colombia antes, no era delicioso, ahora mezclan todos los cafés y ya no está el gusto. ¿Pero ese café no fue el que construyó la nación colombiana en el siglo XX?”, agregó.