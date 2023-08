“Mucho diálogo y poca concreción”: gremios tras reunión con Petro en Palacio

Durante más de tres horas el presidente Gustavo Petro recibió en Palacio a los integrantes del Consejo Gremial, los cuales le expresaron al mandatario sus visiones en materia de seguridad, reforma laboral y la manera en la que el Gobierno debería leer a las regiones.

“Particularmente algunos de nosotros esperábamos más llegar a algunos acuerdos, o algún procedimiento o metodología, aunque se hablaron temas en los que el Presidente tenía interés de plantearnos, más que todo del acuerdo nacional, transición energética y tierras”, señaló inicialmente Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco a la salida del encuentro.

Gremios como Fenalco, SAC y la Andi buscaron con el presidente Gustavo Petro la manera de concretar temas fundamentales como la reactivación económica del país, la seguridad en regiones con presencia de grupos armados y la forma de concretar la reforma laboral.

“Yo creo que fue el comienzo de varias reuniones que ojalá el Presidente se entusiasme a continuar, porque es que quedamos en mucho diálogo y poca concreción”, agregó Cabal al término del encuentro que también contó con la participación de ministros de Trabajo, Defensa y Vivienda.

En otra orilla, el presidente del Consejo Gremial Nacional, Germán Arce, dijo "tenemos que ser capaces de hablar con franqueza, incluyendo las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero no nos podemos graduar de unos y otros, el sector empresarial no se puede graduar de enemigo del Gobierno, ya que producimos el 80 % del PIB, pagamos más del 80 % en impuestos y generamos el 75 % de los empleos formales”.

“Para eso tenemos que cambiar la manera como estamos trabajando, porque no vamos bien, en este año no hemos logrado avanzar en muchas discusiones, y haciendo lo mismo no vamos a poder generar resultados distintos”, señaló Arce.

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco señaló tras el encuentro que “tenemos muchas diferencias en muchos puntos pero tenemos también muchos puntos de encuentro. Aquí nosotros lideramos el empleo formal en este país, hacemos todo lo necesario para crear industria, y estamos ayudando para la política pública que está desarrollando el país”.